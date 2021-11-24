農委會主委陳吉仲稱「豬萊劑類就好比吃保健食品」，引發爭議。國民黨文傳會主委凌濤今天表示，陳吉仲昨天稱萊劑是「還好的添加物」，也曾說萊劑代謝速度非常快，「24小時內可以代謝8成」。如此看來，瘦肉精的「好」，只有陳吉仲知道，「萊劑大使」、「萊劑代言人」非他莫屬。

陳吉仲日前在Podcast節目訪問表示，「給豬吃萊克多巴胺，好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品」，引起輿論譁然，今天公開受訪稱「我沒有講萊劑就是保健食品，對於許多過度衍生，我特別感到遺憾。」

對此，國民黨文傳會主委凌濤指出，陳吉仲把逐字稿貼出意外讓真相越辯越明，民眾其實並沒有誤會，陳吉仲的確自己將萊克多巴胺與平常吃的一些保健食品進行類比，完全忽略萊劑本身的副作用及風險，陳吉仲後來的說明繼續硬拗，連民進黨自家中常會都打臉，竟可至今仍厚顏不道歉。

針對長期服用含萊劑肉品的風險，凌濤表示，台大醫學博士、急診醫師邱守苕本月初就於媒體公開投書，邱指出，以實證醫學的角度來看，長期攝取屬於乙型受體作用劑，萊克多巴胺就是其中一種，將會增加死亡率。他提到，這代表如果長期吃萊豬，可能會有健康高度的風險疑慮。

凌濤批評，台灣人食用豬肉比例高，國內外專家不斷示警長期食用過量萊劑的傷害，吃萊豬會對身體健康造成影響，不知為何陳吉仲還能睜眼說瞎話，將有害的萊劑，類比成保健食品。陳吉仲已明顯失言，為了官位卻只願意承認「用詞不精確」，簡直是硬拗。

凌濤呼籲，請萊劑大使陳吉仲，日後每天都吃萊劑給民眾看，也務必邀請去年本來說要帶頭吃萊豬，後來卻以自己有「三高」為由推託的衛福部長陳時中，一起加入吃萊劑的行列，以實際行動替萊劑背書。