「亮鯨鯨」恢復良好，將於明天上午野放。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

宜蘭蘇澳海域17日發現一隻活體偽虎鯨擱淺，經專人評估送往基隆八斗子安置中心救援，並命名為「亮鯨鯨」。今天傳來好消息，經8天救治，鯨豚身體狀況逐漸好轉，將於明天上午野放，也是全台首隻活體偽虎鯨經治療後野放。

亮鯨鯨體長約320公分、雄性，被發現時體態偏瘦，因許久未進食，獸醫師先是進行抽血、氣孔細菌採樣、超音波、聽力、開嘴等檢測後，給予施打抗生素，18日2次灌水與營養補充，並檢測胃液，發現狀況好轉，便開始餵食。

中華鯨豚協會擱淺處理專員郭祥廈表示，亮鯨鯨陸續幾天狀況持續好轉，食慾也愈來愈好，對外界反應相當靈活，只要人員把魚放在手上，牠都會主動向前游動覓食，經評估已達到野放標準。

海洋保育署副署長吳龍靜說，海巡署支援船艦預計明天上午7時抵達八斗子，上午8時出港，朝東北方航行約10浬、水深250公尺處野放，他直呼，很開心能成功救援亮鯨鯨。