2022大選將至，各政黨開始積極布局首長人選，前交通部長林佳龍或角逐台中、資深媒體人黃暐瀚近日表示，台中立委補選，林佳龍會重出江湖擔任林靜儀的競總主委，很可能是為再選台中市長布局，因為林靜儀若輔選上，又現任立委黃國書2024不再連任後，被罷免的前立委陳柏惟可以參選補位，民進黨在台中就有6席立委，林佳龍就有挑戰盧秀燕的本錢了，就算不選也可以被徵召選台北市長。

資深媒體人 黃暐瀚(左)、政治評論員 朱學恒(右)。(圖/翻攝自 朱學恒臉書直播)

黃暐瀚22日上「宅神」臉書直播節目，朱學恒問黃暐瀚，正國會的掌門人林佳龍為何又重出江湖，擔任林靜儀的競總主委？是不是民進黨的全黨危機感被喚醒了？

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

黃暐瀚先是表示，這場補選的勝敗結果，將影響民進黨後續的安排。他問朱，在10月23日前立委陳柏惟被罷免前，民進黨2022的台中市長參選人最可能是誰？朱學恒回答，立法院副院長蔡其昌，黃暐瀚說，既然他是最可能的人選，民進黨支持陳柏惟，陳柏惟也被罷掉了，但民進黨卻馬上派出林靜儀，蔡英文總統也表態，但這中間的貓膩，其實是蔡其昌棋差一著，他動作比林佳龍慢。

黃暐瀚指出，林佳儀表態要選後，林佳龍是第一個跳出來說要當林靜儀競總的主委，陳柏惟則是當競總的總幹事，這幾天的時間，蔡其昌卻沒有動作龜起來，可能的關鍵原因就在於，第一，他對於林靜儀要選贏這件事有疑慮，第二，蔡其昌對於明年要不要選市長，他自己可能也在猶豫。而林佳龍一個箭步上去卡位，蔡其昌才驚覺自己動作慢了一部，趕快卡位接了一個後援會會長，這不合常理，因為堂堂一個立院副院長，他100%是競總主委，但他卻在第一時間龜了，加上過去蔡英文總統2次發文力挺陳柏惟，這2件事就可以證明，蔡英文總統和蔡其昌委員，當時都認為罷免案不會過的。因此，罷免案過這件事對他(蔡其昌)而言，可能有抖了一下。

黃暐瀚直言，那麼問題來了，林佳龍原先是推正國會嫡系、現任議員張家銨出來選，但後來因為各種關係林靜儀說要選，就讓給林靜儀。那林靜儀如果贏，會是什麼樣的後果？朱學恒表示，是代表「廉頗老矣，尚能飯否？還能打的意思？」

黃暐瀚續指，台灣基進的陳柏惟被罷掉後，如果林靜儀補選上，這樣民進黨在台中市就有6席立委，國民黨2席，民進黨是壓倒性勝利，又黃國書因為「線民事件」之後，宣布退出民進黨、退出政壇，陳柏惟2024可以藉此去選黃國書那區(第6選區)，這樣台中6席立委，將全數在林佳龍掌握之中，他再去跟盧秀燕選市長大位，他會沒有勝算嗎？

不過，黃暐瀚也分析，也有另一個可能備案是，林佳龍也可以打贏立委補選後，他不選台中市長，去接行政院副院長，但這樣會有一個問題是，很少會有行政院副院長跟立法院院長是同一個派系(正國會)，但這不是沒有解方，現任立院院長游錫堃可以有其他安排。甚至輔選打贏還可能可以被徵召去選台北市長。