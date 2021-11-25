BMW汽車總代理汎德宣布，繼全新4系列Coupe雙門跑車與全新4系列Convertible敞篷跑車後，引進4系列家族新成員－全新BMW 4系列Gran Coupe四門跑車，新車保留了雙門跑車的運動風格、新穎科技與駕馭樂趣，更能兼具駕馭感受與日常實用性。

為宣傳全新BMW 4系列Gran Coupe四門跑車的高度期待，汎德特於松山文創園區舉辦BMW「THE 4前衛美學特展」，邀請四位台灣新銳攝影師與全新BMW 4系列共同創作，展演BMW對於美學的詮釋及超凡品味，並盛大發表全新BMW 4系列Gran Coupe四門跑車，同時更集結所有BMW 4系列家族，讓4系列Coupe雙門跑車與4系列Convertible敞篷跑車同步高調亮相。

汎德指出，全新BMW 4系列Gran Coupe導入420i M Sport及430i M Sport兩款車型，正式售價240萬元起。