統一發票（圖／吳靜君攝）

9月、10月期統一發票今日即將開獎，值得注意的是，7、8月期1000萬元特別獎中獎號碼「52604932」，中獎張數13張，還有5張未兌領，其中在台中市南屯區7-ELEVEN鑫大立門市，僅花28元購買御飯糰就中千萬大獎的幸運兒尚未兌領。

財政部資料顯示，在未兌領的5張千萬特別獎中，新北市有1張，消費者在全家永和區的永和教室店買飲料僅花47元。1張則是在新竹市竹北市，消費者在全國竹北交流道站加油100元。

台中市有2張，1張為北屯區內的喫茶小舖買飲料，花費50元；其次就是南屯區小七鑫大立門市購買御飯糰，花費28元。最後1張則是在高雄市，消費者在三民區明仁店，只花64元購買無糖綠茶即獲大獎。

200萬特獎中獎號碼「20102509」中獎張數15張，有7張未兌領，台北市有2張，1張是在蝦皮購物花費215元、另一張則是FoodPanda外送費15元。

新北市1張，消費者在泰山區文程店，花費500元購買鮮乳、Read Bread芋頭菠蘿麵包。桃園市則有1張，在平鎮區內萊爾富買飲料，花費768元。

台中市則有3張，其中有1張即是在北區中友百貨店內Bershka補買購物袋，僅花1元的幸運兒；其次是在大甲區台灣中油順天站購買柴油1000元；以及北屯區內的小北百貨，花費708元購買生活用品等。

財政部表示，7、8月期中獎統一發票兌領期限到2022年的1月5日止，幸運的民眾把握時間兌領，不要和幸運之神擦肩而過了。