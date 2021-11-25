25日受東北季風影響，各地擴散條件普遍較佳，空氣品質為普通至良好等級。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，25日環境風場為偏東北風，北部及東半部地區位在迎風面，擴散條件佳；中南部地區位在下風處，擴散條件稍差，空氣品質普通。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來一周，25日至27日環境風場以東北風為主，中部以北擴散條件普遍較佳，南部位於下風處，污染物可能累積；28日至29日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積；30日鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，空氣品質普遍較佳。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。