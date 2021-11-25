年末將至，礁溪長榮鳳凰酒店今年與宜蘭在地的蘭智社會福利基金會合作，推出「2022智愛有你」公益桌曆，每份售價520元，每售出一份桌曆即捐贈60％的所得給蘭智基金會，幫助弱勢的心智障礙朋友，讓愛與希望在地紮根；每份桌曆還贈送12張、總價2400元的桂冠自助餐廳平日抵用券，做公益之餘也能享受美食，邀請大家一起響應。

長榮鳳凰酒店今年首次捨棄傳統三角桌曆，特別推出簡約質感木作形式桌曆，由酒店最可愛的吉祥物ILASHA&DOMO帶你穿梭宜蘭在地景點，每月一張，特別加大的書寫空間更實用便利，天然原木底座為純手工打造，每一個都是獨一無二，雙溝槽貼心設計可放置桌曆、手機、名片等，節省辦公桌空間。每份桌曆加贈桂冠自助餐廳平日抵用券共12張，每張200元，讓你大啖美食無負擔、輕鬆省荷包。

蘭智基金會二十餘年來為宜蘭縣內心智障礙朋友及其家庭提供適切的照顧支持服務，致力於提供宜蘭心智障礙朋友生活輔導與職業訓練，協助他們在社會上同享平等地位，過著具有尊嚴與穩定品質的生活。每售出一份「2022智愛有你」公益桌曆，長榮鳳凰酒店即捐贈60%的所得－也就是320元給蘭智基金會，以服務更多心智障礙的朋友，陪他們一起成長茁壯。「2022智愛有你」公益桌曆可至長榮鳳凰酒店線上購物網站「買東東」訂購。