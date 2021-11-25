大陸國家統計局近期基於第七次全國人口普查資料發佈《第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》，顯示超大特大城市「俱樂部」再次擴容。在特大城市部分增加4座城市包含昆明、長沙、大連、哈爾濱等；同時成都也以1334萬人的城區人口躋身超大城市行列。武漢則以995萬人的城區人口，距離超大城市資格僅差5萬人。

據大陸海外網報導，到底大陸什麼樣的城市才算「超大城市」與「特大城市」？大陸國家統計局解釋，當城區常住人口在500萬人以上、1000萬人以下的城市為「特大城市」；城區常住人口在1000萬人以上的城市為「超大城市」。

另根據稍早大陸住建部發佈的《2019年城市建設統計年鑒》，目前已有上海、北京、重慶、廣州、深圳、天津等6座超大城市，以及東莞、武漢、成都、杭州、南京、鄭州、西安、濟南、瀋陽、青島等10座特大城市。

此外，超大特大城市不僅是吸引人口聚焦，在引領區域經濟發展方面也發揮越來越突出作用。觀察大陸今年前3季，上海、北京、成都等7個超大城市GDP均超過1兆元（人民幣，下同）。其中上海GDP更率先突破3兆元。

而最新擴容後的14個特大城市，絕大多數的前3季GDP也都達到5000億元以上，其中新成員的長沙為9586.98億元，甚至已接近兆元門檻。