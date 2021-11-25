第15輪疫苗預約傳出誤植烏龍，有新北市民眾原本預約到「蘆洲永平市民活動中心接種站」，結果到了現場卻撲空。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，原因是新北市在設定永平站時，誤將永和永平站設為蘆洲永平站，已及時修正，影響人數約1000人。

莊人祥說明，第15輪開放預約當天10點開放，10點43分發現資料有誤，11月05分修正完畢，預計影響人數約1000人。新北市已分別發送簡訊通知受影響民眾，今天也派人在現場引導民眾到附近的醫院接種；新北市衛生局目前也逐案致電民眾，提醒他們不要跑錯地方。