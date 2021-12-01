日本放送協會(NHK)1日引述政府官員說法，證實1名11月底入境日本的外國男性旅客，確診新冠肺炎變種病毒株Omicron。這是日本第2例感染Omicron病毒株的案例，也是日本連2日出現新變種病毒感染案例。為進一步防堵Omicron入侵，日國土交通省同日宣布，直至12月底前停售所有飛往日本的國際航線機票，即使日本國民也不例外，恐讓海外日人年末無法返鄉。

儘管11月29日宣布禁止外籍人士入境，但繼11月30日傳出1名來自納米比亞的30多歲男子確診Omicron之後，日本再度傳出第2名確診案例。

該名男子於11月底抵達日本成田機場，在檢疫站篩檢時呈現陽性反應，隨後檢體被送往研究單位進一步分析是否為Omicron變種病毒，最終為日官員證實感染新變種病毒。

官員表示，目前正調查該名男子感染途徑，以及接觸對象。相關部會與單位也都收到通報，並追蹤、掌握任何新事態的發展。

為防堵Omicron再度突破邊境，日國土交通部宣布，暫停所有飛往日本國際航班的機位預訂，直到12月底為止。不過，已售出的機票仍可搭機飛前往日本。

國土交通部解釋，此舉目標為限制入境人數在每日3500人內，影響族群為還沒有訂購機票的族群。換言之，已購票的民眾年末仍可返鄉。對此，全日空與日航表示已採取措施，1日起取消國際航班預定。

事實上，由於Omicron來勢洶洶，日本11月27日已宣布強化邊境措施，要求南非、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、波札那、尚比亞、馬拉威、莫三比克等9個國家入境的日本公民，必須前往政府指定的防疫旅館，進行10日的隔離。要在國家指定的防疫旅館內隔離10天。

11月29日，日首相岸田文雄更宣布，甫於11月8日開放的商務入境再次全面喊卡。儘管他表示，會持續研討是否要進一步加強邊境封鎖，如今卻依舊擋不住連2日傳出新變種病毒確診病例。