廣東梅州大埔縣有「中國蜜柚之鄉」之稱，全縣面積不到2500平方公里，有超過百分之十六的土地種植蜜柚。

臺灣新銳媒體直播梅州「一縣一品」採風行第四、五、六站到廣東梅州大埔縣，分別走訪萬川千紅蜜柚種植基地、雙髻山森林公園蜜柚公園、省級蜜柚現代化農業產業園參觀，滿山遍野都是柚子樹。

據了解，大埔出產蜜柚起源自宋元，盛產於明清，揚名於當代，距今已有一千多年歷史。大埔百姓都是祖傳種柚，全縣現有蜜柚田22萬畝，年產量超過33萬公噸，因爲透過電商行銷大陸及外銷美洲、東西歐，蜜柚加上各類柚子周邊商品，年產值超過15億元（人民幣，約臺幣65億元），這兩年疫情，業績也絲毫不受影響。

大埔蜜柚産業協會理事長鄧展華表示，大陸蜜柚多產於大埔縣，種植面積廣達一萬四千多公頃，所產柚果形狀端正、外皮金黃、肉質柔嫩，無核或少核，酸甜適中，被評爲廣東省優質水果。

鄧展華指出，大埔龍頭產品蜜柚的產銷已成爲縣政重中之重，當地政府加大力度投資衛星及無人機大數據收集、監控與灌溉，再透過電商平臺行銷，早已形成種植、灌既、研發、加工、銷售爲一體的綜合性生產體系，衍生商品種類琳琅滿目，主要以金柚精深加工爲主。

大埔蜜柚周邊工商品涵蓋蜂蜜柚子茶，柚子果醬、柚子茶、金柚月餅、柚子糕點餡料、柚子果凍漿、冰淇淋柚子原漿、柚皮糖、柚香柚脆無添加劑健康零食脆片、脫苦柚子果膠粉、柚子花茶、柚子核粉、柚子粉調味料、柚子酒、柚子家用清潔用品等。