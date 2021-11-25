軍事新聞網站「Military.com」報導，美國陸軍表示，車輛與航空機事故是該軍種士兵的「頭號殺手」，過去10年間造成的人員損失數字，大多數時候都高於同時期於阿富汗面對塔利班槍砲或陷阱的美軍。

根據美國陸軍戰備中心（Combat Readiness Center）資料，美國2019財年有26名官兵在車輛與航空機事故中殉職，2020財年有24人、2021財年則有20人；且該數字僅包含執勤時事故的損失，「Military.com」指出，2020財年有72名陸軍官兵在「下班」後車禍身亡，肇因通常是酒駕等危險行為，2021財年更增至87人。

戰備中心指揮官兼陸軍安全主任霍姆斯（Andrew Hilmes）准將表示，車輛與航空機事故是美國陸軍士兵的「頭號殺手」，平均每個月失去近2名官兵，遠超過去10年間大多數時候的戰鬥陣亡人數。

霍姆斯指出，大多數車輛與航空機事故事發生於點對點移動等相對安全的條件下，而非戰鬥訓練、複雜地形、夜間駕駛等困難作業環境，主因可能是官兵容易在簡單任務中掉以輕心；許多事故還發生於單位更換指揮官時，可能由於須交接的作業繁多，導致單位未能確保基層官兵接受適當的培訓。

另外，由於許多生活在都市地區的美國青少年習慣使用大眾交通工具，愈來愈多士兵在缺乏或沒有駕駛經驗下進入美國陸軍；而「美國國會稽核處」（GAO）7月在報告中指出，由於美國陸軍單位經常專注於其他優先事項，駕駛訓練相對被忽視，相關駕照課程通常會被壓縮得比原定計畫更短，導致訓練不足的狀況更加嚴重。

「Military.com」指出，美國國會已開始採取行動，在《國防授權法案》（NDAA）內明文制定針對載具安全的多項規定，但長期關注美軍福利政策的共和黨籍聯邦眾議員布坎南（Vern Buchanan）指出，要降低不必要的生命損失，未來還有更多工作要做。