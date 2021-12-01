台北市立動物園大貓熊「圓寶」轉眼1歲5個月大，體重來到53公斤，最近動物園開始安排「圓寶」上幼幼班；保育員表示，現階段的課程內容包括基本的親近訓練及認識目標棒，每次訓練完成正確的指令，便會給牠蘋果片當作獎勵，所以「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼。

保育員指出，「圓寶」超級喜歡「上課」，每次「下課」後還會上演「捨不得」離開的戲碼。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

動物園表示，「動物訓練」的主要目的在於提升動物福祉，透過親近訓練、目標引導訓練，讓動物能和保育員、獸醫建構良好的信任關係，透過平日的課程練習，讓動物熟悉各項指令與動作，如果有醫療需求，就可以降低動物的緊張感。

園方指出，動物園會針對不同的動物來做訓練計畫，例如，大貓熊家族的訓練就包括親近訓練、牙齒保健、秤重及身體觸摸，讓保育員可以近距離觀察及照顧大貓熊的健康狀況。

保育員表示，「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼，而且「圓寶」和姐姐「圓仔」一樣聰明，很容易進入訓練的狀態，雖然小小朋友的動作還無法非常確實，但已經算是有模有樣了。

動物園表示，現在冷冷涼涼的溫度對大貓熊家族來說，正是舒爽的好天氣，都會輪流到戶外場地來踏青，每位家族成員對戶外的反應都不一樣，歡迎遊客來一睹大貓熊家族的可愛模樣。