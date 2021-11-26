擔任房仲工作的男子于維智得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，去年他埋伏砍死林男，還佯裝為隨機殺人案件，誤導警方辦案方向，並謊稱自己罹有精神疾病脫罪，歷審將于男依殺人罪判刑9年8月，檢察官提上訴後，最高法院駁回定讞。

去年4月11日深夜，于男持藍波刀在台北市莒光路砍殺林男18刀，林男送醫搶救近3個月後仍不治身亡。檢警原以為是隨機殺人案，追查後竟發現是預謀殺人。

檢方起訴指出，于男與江姓女同事各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，去年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，案發當天在林男住家附近埋伏，見林男現身，隨即衝上去殺人。

于男左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕；警方偵辦一度以為于男是隨機殺人，後來偵辦發現于的殺人動機與情殺有關聯。

一審及二審認為于男在案發後佯裝為隨機殺人案件，誤導警方辦案方向，並稱「前開藍波刀為上天賜與保護安全之禮物、禮物說要保護自己先下手為強，所以我就捅他了」等語，欲假藉罹有精神疾病脫罪，毫無悔意，犯後態度非佳。

合議庭考量于男前無犯罪紀錄，未獲取死者家屬之諒解，及其犯罪動機、目的、手段、素行、參與情節、角色分工等一切情狀，將他判處有期徒刑9年8月，檢方提上訴，最高法院駁回確定。

江女因協助于男取得林停車位置訊息，令于得以順利更換GPS衛星定位追蹤器電池，持續竊錄林非公開之活動，侵擾林之隱私，二審依共同犯竊錄非公開活動罪判刑8月，緩刑2年，因未上訴已確定。