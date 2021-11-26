亞通(6179)與兩大國際集團聯手，明年新接工程案數可望較今年倍增，國內將搶攻儲能、風電等綠能領域，國外市場，在菲律賓將跨足機場、高速公路建設。

亞通與國際知名綠能投資集團展開深度合作，將共同投資並開發台灣環保綠能工程市場；今年第三季與菲律賓第一大企業生力集團(San Miguel)成立合資公司ATE INFRA，明年將搶進菲律賓重大交通基礎建設版塊。亞通指出，明年起公司將從目前的EPC統包工程服務商，轉型升級為提供開發、承包及維運一條龍服務的系統整合廠商。

亞通表示，以目前進度來看，公司明年已進入議約及規劃中的海外及國內工程標案，可望較今年增加一倍以上，預計會在明年簽約的包括菲律賓3個新建電廠海事及土木工程案、與菲律賓生力集團(San Miguel)合資的ATE INFRA公司，亦將投入「新馬尼拉機場一期基礎建設工程」與「南呂宋島高速公路」開發案；在國內部份，則會與國際知名綠能投資集團共同合作，投入國內大型儲能中心、地面型太陽能電廠及再生能源發電等專案。

亞通明年在菲律賓的佈局，則會從電廠相關工程，再進一步跨足交通基礎建設工程，主要來自於公司與菲律賓第一大民間企業－生力集團(San Miguel)的長期與高度信賴合作關係。公司經營團隊自2010年首度取得生力集團的菲律賓電廠海水冷卻工程後，近年公司再陸續合作9個電廠、19部機組的工程標案，雙方合作關係密切。

亞通對未來展望持樂觀審慎態度，主要在於公司下半年開始與國際知名綠能投資集團及菲律賓龍頭企業都已開展深度合作關係，且將陸續接獲多項環保綠能和交通建設相關工程訂單，隨著全球疫情逐步趨緩，工程進度加速，以及公司策略聯盟與新接訂單進度快速推進下，公司整體營運成長動能可望持續增溫。