巧新(1563)今年受惠於歐美疫情逐漸趨緩，高端消費需求回升，前10月營收年增44％，11月營收預計來到全年高點，12月進入廠休轉弱，今年營收有望創歷史新高。

巧新為全球豪華車及跑車鋁合金鍛造輕量化合金供應商，去年受疫情影響，公司獲利明顯衰退，不過，今年疫情趨緩後，營運恢復動能，前10月營收來到61.84億元，年增44.14％，法人估計11月有望持續邁向年度高點。

今年雖然迎來復甦，公司接單強勁，產能提升20％，但由於海運缺櫃因素，存貨周轉率偏高，應收帳款收帳天期提高，第三季陸續交貨，預計到明年11月才會完成需求訂單，同時也已經在洽談2023年訂單。運價高漲短期無解，台幣升值等因素，也已陸續著手成本轉嫁。

歐洲市場占公司整體營收60％，日本客戶發表首款電動車，巧新在亞洲為唯一鍛造輪圈供應商，未來日系及亞系比重持續提升。研調機構估計全球電動車今年銷售成長50％，占全球車市銷售比重由4％提高到6％，明年進一步提高到8％，巧新已經陸續交貨22款電動車，未來幾年可望持續受惠電動車的趨勢成長。