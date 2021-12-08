鑽針廠尖點（8021）11月營收3.3億元、月減0.9％、年增18％。累計前11月營收達34.29億元、年增27.4％。
公司先前指出，第四季通常會有季節性因素影響，營收較第三季度約有個位數幅度下滑，但對整體PCB產業營運仍維持樂觀看待。2022年擴產計畫不變，預計2022年中鑽針產能會由目前的2500萬支/月，提升至2800萬支/月；鑽孔機台數量亦會有擴充，實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。
鑽針廠尖點（8021）11月營收3.3億元、月減0.9％、年增18％。累計前11月營收達34.29億元、年增27.4％。
公司先前指出，第四季通常會有季節性因素影響，營收較第三季度約有個位數幅度下滑，但對整體PCB產業營運仍維持樂觀看待。2022年擴產計畫不變，預計2022年中鑽針產能會由目前的2500萬支/月，提升至2800萬支/月；鑽孔機台數量亦會有擴充，實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。
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