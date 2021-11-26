一名家住桃園八德的賈姓男子，今年2月農曆年時在家中二樓房間抽菸，未料竟未將菸頭完全熄滅就去上廁所，引發房內棉被等易燃物起火後延燒，但卻自己顧著逃生沒叫家人一起逃，警消在火場中救出賈妻與3名女兒，但二女兒因嚴重嗆傷不治，檢方根據火場調查報告，認定賈男抽菸引發火災，將他依過失致死罪提起公訴。

根據調查，賈姓男子在今年2月15日上午近10時，在住家2樓房間抽菸，但卻沒將菸蒂完全熄滅，就去上廁所，瞬間引發大火，賈男上完廁所後發現屋內陷入一片火海，還充滿濃煙，於是自行逃離火場。

但大火延燒時，賈妻與3位女兒都還在屋內睡覺，賈男自顧逃生卻未叫醒妻女，直到警消到場後，才在火場2、3樓救出賈妻與3名女兒。但14歲的二女卻因吸入性嗆傷與全身百分之20燒燙傷送醫最後不治。

消防局火調人員調查後，發現起火點在賈男房間，賈男也坦承在2樓房間抽菸，桃園市消防局進行火場調查後，發現是因賈男抽菸引發火災，間接造成二女兒遭嚴重嗆傷致死，有相當因果關係，偵結後依過失致死罪嫌將賈男提起公訴。

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