穩得(6761)擴大實驗室認證及車用、通訊網路/資料中心業務，明年營運可望維持成長趨勢，穩得董事長高治宏表示，明年業績可望回到往年趨勢，年成長約10%到15%。

穩得業務涵蓋「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」，以及「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，每月往來客戶高達400多家，且多為國際知名品牌及系統大廠。

全球新冠肺炎疫情帶動E-Bike(電動自行車)需求，根據全球知名調研機構GII的研究報告指出，到2026年之前，全球Ebike的市場規模可達732億美元，年複合成長率高達11.2%，目前穩得在台灣及中國深圳設有完善的認證實驗室，看好E-bike安規認證需求，穩得積極強化布局，投資Ebike專用實驗室，預計明年第1季完成，為公司營運再添動能。

今年實驗室認證業務佔公司營收比重約10%，穩得預估，明年實驗室業務可望較今年成長30%，佔比可望提升到15%。

除車用相關佈局，由於穩得長期與啟碁(6285)等地面接收設備廠配合，亦是宏達電(2498)穿戴產品合作夥伴，高治宏認為娛樂可望是元宇宙最先發酵的市場，穿戴裝置因長時間配戴在身上，要求更低的電磁波，公司已與多家品牌廠合作開發，未來可望搭上低軌道衛星及元宇宙起飛熱潮。

穩得今年前3季稅後盈餘為1.46億元，年成長1.16倍，每股盈餘為6.75元，累計前10月合併營收為15.84億元，年增31.72%。