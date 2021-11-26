安信達國際智權顧問公司26日於全球最大NFT買賣平台OpenSea，發行國立臺灣師範大學音樂系教授李和莆的獨立創作「隧道之歌NFT」，這是一首結合台灣傳統古典音樂，展現台灣音樂獨特性，曾於2021年東京奧運之地鐵播放，在26日上架拍賣算起，以7天時間進行拍賣，於12月3日結束，最高出價者將可收藏「隧道之歌NFT」。

NFT × 區塊鏈 × 音樂產業專題系列研討會26日由國立臺灣師範大學亞洲流行音樂數位科技研究中心，與安信達國際智權顧問股份有限公司合作舉辦，透過區塊鏈技術，讓音樂作品變得「稀有」且可被「溯源」，並進一步解碼區塊鏈技術如何具備時代突破，創造出「數位世界裡的限量」以及「數位產權的可移轉性」。

主辦單位表示，NFT與音樂可以討論的議題，包含：一、區塊鏈的選擇與 NFT 的應用：以 OpenSea 拍賣操作為例，二、Lami NFT 平台，三、NTF × 音樂創作價值之重定義，四、NTF × 新媒體跨域藝術創作與應用，五、擴增實境技術：元宇宙的靈魂，可具備廣度與深度。