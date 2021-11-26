新冠疫情又現新變異株「B.1.1.529」，傳染力更勝Delta病毒，引爆市場恐慌情緒，帶來猛烈的拋售潮，美股盤前期貨指數一度重挫逾800點，歐股開盤慘綠一片，美國10年期公債殖利率降至1.531%。美股早盤4大指數開低，道瓊工業指數一度暴跌逾800點，隨後跌勢收斂，那指跌約0.9%，標普500指數則跌約1%。

截至台北時間22點33分，道瓊工業指數下跌809.54點（或2.26%），暫報34994.84點；那斯達克指數下跌143.13點（或0.90%%），暫報15702.09點；標普500指數下跌65點（或1.38%），暫報4636.46點；費城半導體指數下跌57.02點（或1.47%），暫報3812.98點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌21.99美元（或1.97%），暫報1094.01美元；台積電下跌2.09美元（或1.73%），暫報美元；聯電ADR下跌0.06美元（或0.53%），暫報11.35美元。

新型變種病毒「B.1.1.529」來襲，為自疫情爆發以來，突變最多的變種病毒，相較此前被喻為大魔王的Delta病毒，傳染力更是只強不弱，世界衛生組織（WHO）周五召開特別會議，以現有的疫苗和治療方式來評估，討論「B.1.1.529」會帶來什麼影響。

美國周四（25日）為感恩節，含股市在內金融市場都休市1日，隔日周五（26日）為黑色星期五，僅交易半天，將提前至當地時間下午1點（台灣時間為凌晨2點）收盤。