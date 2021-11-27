國民黨前主席、立委江啟臣，今天參加國民黨台中市黨部舉行127年黨慶活動時，針對就「反萊豬。護公投」宣講、同舟計畫說明時，江啟臣強調，4項公投不是政黨對決，是蔡政府與人民的對決；公投是人民做主，用具體行動來證明國民黨才是推動民主的政黨。

江啟臣（右二）等一起高呼口號「四個都同意、台灣更美麗」！公投綁大選、民主更向前。（陳世宗攝）

江啟臣指出，他是公投綁大選的領銜人，人民唯有靠自己的選票保護自己；民進黨執政後卻擋民主、擋公投。民進黨前輩蔡同榮、林義雄用一生護公投，但2018年公投綁大選讓10個公投案有7個通過，民進黨後悔了怕了，擔心以後會全盤皆輸，隔年強行通過公投不能綁大選，主意在降低投票率。

江啟臣說，台灣人民有權利來決定自己決定吃什麼？原本人民可以決定及當家做主，卻被民進黨搞成政黨對決，不分是非，政府無法無天、為所欲為，人民要用選票來證明人民不是用塑膠做的，四大公投案由人民來自己當家做主，決定自己的未來。

江啟臣抨擊說，民進黨用政黨力量及國家機器來介入中二選區立委補選，藉此打擊顏家；民進黨從過去經驗到現在這麼做也不意外，因該黨已經是「家天下」把國家當成自己的家，連公投應讓人民當家做主，民進黨也動用政黨力量及國家資源、行政不中立，連介入公投，只是在與人民對決，這場公投是人民與政府對決。