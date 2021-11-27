尋求二連敗的統一獅隊G1三壘由老將陳鏞基鎮守，總教練林岳平解釋，主要就是求個「穩」字，「第一場先穩定一下，讓球隊打守平均開始。」此役陳鏞基打第8棒，「要是他今天爆發，明天打第一輪第4棒也是有可能。」

獅隊奪得下半季冠軍，連2年取得台灣大賽門票，但球季尾聲打擊、守備都出現狀況，尤其三壘防區成為最大隱憂，三壘整季出現34次失誤，其中19歲小將林子豪就出現16次。

系列賽首戰獅隊由陳鏞基鎮守三壘，主要理由就是要求穩，林岳平說：「第一場，先穩定一下，讓球隊打守平均開始。」被問到賽前有沒有與球員說些什麼，「餅總」搖搖頭說：「都打到這裡了，沒什麼好講的，大家就努力，剩下的就看臨場狀況。」

本季德保拉對面獅隊先發9場拿下6勝，今天先發打序棒次上也做出調動，餅總說：「台灣大賽跟例行賽邏輯一定不一樣，短期比賽如何突破或改變很重要，今年我們還有全壘打可以支援，但今年換球，長打表現不如以往，串連、確實擊球會更有用。」