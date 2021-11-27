在新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒「Omicron」出現後，全球急忙發布對南非的出入境限制，讓該國衛生部長法拉（Joe Phaahla）26日表示，各國的部分行為「不合理」，並痛批部分國家領袖在全球性問題中「尋找代罪羔羊」。

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，包括美國，英國、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭等許多國家，都已宣布對南非的航班限制；連歐盟執行委員會（European Commission）也提議，應完全暫停往返該區域的航班，直到明確了解Omicron的危險性為止。

不過法拉在接受記者訪問時表示，這類禁令是「錯誤的做法」，已違反世界衛生組織（WHO）的規範與建議；該組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）已表示，各國不應立即實施入境限制措施，而是在考量風險下，以科學證據為基礎擬定政策。

南非病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）也批評各國暫停航班的「非理性」決定，稱他不認為這類措施有效，反而構成對第一發現者的懲罰；法拉也強調，各國明明還不確定病毒危害便做出如此反應，可能導致未來其他國家在發現新變種病毒時不敢立即公開，將「適得其反」。

法拉還痛批，部分國家領袖在全球性問題中「尋找代罪羔羊」，做出不合理的反應，並指出許多國家自身的疫情比南非嚴重得多，卻將南非視為毒蛇猛獸，非常諷刺。

「半島電視台」指出，各國的旅行限制衝擊南非觀光業，因為當地正好即將進入12月至1月的旅遊旺季，本希望爭取前來避寒的北半球富裕旅客，彌補去年疫情下全球海外旅行大減的損失。