對於外縣市的垃圾焚燒問題，高雄市長陳其邁28日說，自己的垃圾要自己處理，過去長期以來，高雄市都幫其他縣市焚燒垃圾，但不能幫忙燒垃圾久了後卻變成習慣，這他無法接受。

陳其邁28日上午到美濃區為白玉蘿蔔宣傳，對於外縣市的垃圾問題，陳其邁說，2019年高雄市長韓國瑜時期的垃圾焚化量是143萬噸，屬於最高，南部在東北季方的下風處，外縣市的空污總量占4成以上。要改善空污，得減少垃圾焚化量，他上任後，從143萬噸逐年調降至去年137萬噸，今年目標是133萬噸。

陳其邁說，外縣市的垃圾量要逐年改善，改善高雄空污，希望大家負起責任，不能把幫忙當成理所當然，自己要負責。

談到五月天將到高雄市開唱，台北市長柯文哲說可能3天前通知取消，陳其邁表示，做防疫是一步一步，按照SOP，做好準備，現在已經連續15天以上沒有本土個案，這代表社區是安全的，沒有病毒存在，大家不用太過緊張。

陳其邁強調，高雄有海港、漁港與空港，對於防疫旅館的管制要非常嚴格，把邊境顧好，不要讓病毒進來，保持社區安全，尤其過年、跨年會有很多民眾返鄉，要做好邊境防疫措施，再隨疫情狀況做因應。