教育部宣布投入200億元推動「班班有網路，生生用平板」政策，台灣實驗教育聯盟理事長魏坤賓今發出一封致教育部的公開信指出，如果學生不具備數位素養就發給他們平板，相當於為他們開啟「直通不適切虛擬世界」的便利門，後遺症大；而教師或家長團體，對這項政策也充滿疑慮。

教育部明年開始要推出為期4年、總經費200億元的「班班有網路，生生用平板」政策，但由於事前未與教育團體溝通就逕行公布，導致這項花大錢的政策，外界反應並不好。

魏坤賓今發出給教育部的公開信說，倘若在兒童心智發展尚未成熟之際，就提供了不當的工具，即便工具本身再優質，都很難避免對學童造成身心傷害；因此，必須先讓學生們學會如何「當工具的主人」，才能有資格擁有這些工具，就像適齡取得駕照才可開車上路，學生要具備數位公民素養才運用3C設備。

魏坤賓說，電腦、平板、手機，都只是「工具」，學生才是學習的主體；大人們必須努力陪伴學生，走過數位設備帶來的誘惑，才能讓學生有能力成為使用媒介、工具的主人，而不是讓學生被工具宰制、綁架，失去心魂的力量。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，教育部要發給學生平板，那先要讓他們學會使用3C的素養，尤其小一到小三這樣的小朋友，如果未能正確使用平板，反而會造成身心傷害；此外，長期看平板會傷害視力，這點也不能忽視。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽說，這項政策主要是提供學生數位學習的硬體工具，但軟體在哪裡？尤其在108課綱下，學校師資不足，現在又要老師去用平板來教學，他們是否負荷得了，是一大問題。

全國教育產業總工會理事長、國小老師林碩杰說，教育部之前推動智慧型教室，讓班級內都有互動式電子白板，老師們反映不錯，也有利於學生學習；但這項政策都還沒做完全，又來一個「生生有平板」，在課堂上，生生有平板，他們不見得可以專心學習。

教育部回應，將補助各縣市辦理教師數位學習增能工作坊，培養教師運用數位工具教學基礎概念與能力，累計至今年底培育人數5萬5517人，占全國中小學教師人數比率28％，預計111年再培育3萬8000人，累計培育9萬3517位教師，可達全國中小學教師人數比率48％。

教育部說，這項政策將透過載具管理系統(MDM)、數位學習平台、數位教材與「科技輔助自主學習模式」模式的結合，能符合大部分國際相關研究發現，運用平板促進學習成效與動機之作法，且能有效降低學生分心的發生，也能有效避免學生進入與學習無關之網站或軟體，更專注於學習。