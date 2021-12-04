三重商工成立全國首創的「模具設計中心」今舉辦揭牌儀式。

新北市長侯友宜出席盼三重商工的「模具設計中心」，培育新北的模具及板金技職人才。（陳慰慈攝）

三重商工成立全國首創的「模具設計中心」，今舉辦揭牌儀式，將與三重在地睿錤精密科技產業等產業合作，透過產官學資源，打造培育技職人才的頂尖群科中心。新北市長侯友宜出席表示，模具設計中心的成立是透過新北市頂尖群科計畫申請，與在地產業跨界、跨域進行合作交流，培育新北的模具及板金技職人才。

侯友宜說，今天是三重商工創校50周年又是模具設計中心落成，讓產學合作在三重商工繼續萌芽，近年來，三重商工在全國技藝競賽拿到39個獎項、13座金手獎，可以講是新北的技職之光，未來這些同學們不但在學校能學到一技之長，更可以在就業上取得產學合作，讓他們為台灣未來的經濟帶來力量。

新北市教育局指出，模具是工業之母也是半導體關鍵製程，為民生大量生產重要技術，生活中許多用品都利用模具製造，塑膠製品如手機殼、杯子、食物保鮮盒；金屬製品如不鏽鋼便當盒、汽車外殼等。

三重商工校長李立泰表示，學校透過產學攜手提升學生未來銜接產業能力，達到職場與教學同步訓練目標，讓學校不再是用過去知識教導現在的學生，而能夠因應未來產業，為孩子創造實踐學習及展現專業技能的契機。

模具科三年級同學林妤臻說，很感謝學校提供與產業界合作這麼棒的資源，也可結合自己科系專長與不同科系的團隊合作專案，也期許自己能夠學以致用，將所學貢獻這個社會。

教育局長張明文表示，新北技職教育是全國領頭羊，三重商工推動模具及板金產學合作的豐碩成果，深獲各界肯定，期待學校以不斷傳承創新的精神，持續強化產學的實務鏈結。市府以4年4億「贏得未來技職人才」計畫，協助學校落實學以致用精神並縮短學用落差，提升學生就業競爭力，培養具國際移動、創新專業的技職人才。