新冠疫情尚未結束，但近日發生超商店員提醒民眾配戴口罩造成多起死傷事件，夜班勞工的職業安全再被放大檢視。勞動部長許銘春今(29)日指出，為提高夜間職員的職安，勞動部已著手「職場夜間工作安全衛生指引」，近日便可推出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查《性別工作平等法》增訂20-1條文草案，以及《就業保險法》第19條之1條文修正草案。

民進黨立委蘇巧慧答詢指出，針對日前超商職員因勸導顧客戴口罩被刺死的不幸事件，「危勞職務」目前只存在公務人員的「退休資遣撫卹法」中，但勞工卻沒有危勞職務的定義，現行的《職業安全衛生法》也未能給予足夠保障。

蘇巧慧表示，根據統計，全國夜間工作者人數約40萬人，如果現行法規已有規範職場環境，勞檢就應該要納入固定檢驗的項目，沒有做到的事業單位就應該懲處，現今勞動型態已有很大的改變，法規其實已經無法跟上，應儘速提出「夜間工作者安全指引」明確訂出工時、工資待遇、雇主責任、環境安全措施、補助勞工定期健檢等規範，讓雇主有個依循。

勞動部長許銘春表示，夜間職員的安全確實要有保障，勞動部職安署已經在草擬「職場夜間工作安全衛生指引」，這兩天就能完成且發布。