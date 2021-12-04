一名斯里蘭卡籍工廠管理員在巴基斯坦被指褻瀆真主，而被憤怒的民眾縱火燒死，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）直指這是巴基斯坦「可恥的一天」。

伊姆蘭汗昨晚在推特貼文說：「這起發生在夏爾科特（Sialkot）一間工廠的可怕自發性執法攻擊事件，把斯里蘭卡籍管理員活活燒死，這對巴基斯坦來說是可恥的一天。」

他並稱正親自監督調查工作，將把犯案者繩之於法。

夏爾科特是巴基斯坦東北部一座工業城市。根據巴基斯坦媒體黎明報（Dawn）的報導，工廠員工指稱受害者褻瀆印有先知穆罕默德之名的海報，因此將他包圍、施暴。

報導稱，當地警方已根據監視器影片，逮捕大約50人，並引述當地執法人員表示，巴基斯坦有法律可以捍衛先知的神聖性，民眾私刑處決的作法對伊斯蘭並沒有好處。

網路流傳的影片顯示，事發時現場可能有數百人，包括兒童在內，群情激憤。

包括國際特赦組織南亞分會（Amnesty International South Asia）在內多個人權組織，已對事件表示關切。

根據媒體報導，類似事件已曾在巴基斯坦發生多次。

2017年4月，一名研究生被指在網路發布褻瀆宗教的文字，而被大批同學及校方人員拖出校園打死支解；更早以前在2014年，一對基督徒夫婦被指褻瀆可蘭經，在巴基斯坦旁遮普省（Punjab）被村民丟進窯裏燒死。