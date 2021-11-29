國籍航空華航再傳機師確診，據了解一名機師從美國洛杉磯執行完勤務返台，入住諾富特防疫旅館隔離檢疫，在第5天時PCR陽性確診，目前相關有接觸的同班機組員已經遭到匡列。華航表示，詳細情形將由指揮中心統一說明。