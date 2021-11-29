華航機師傳確診 洛杉磯飛回台灣第5天PCR陽性 13:102021/11/29 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航再傳一名機師確診，從洛杉磯值勤完返台後，隔離第5天發現PCR檢查是陽性。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國籍航空華航再傳機師確診，據了解一名機師從美國洛杉磯執行完勤務返台，入住諾富特防疫旅館隔離檢疫，在第5天時PCR陽性確診，目前相關有接觸的同班機組員已經遭到匡列。華航表示，詳細情形將由指揮中心統一說明。 Omicron強襲壓境 以色列率先鎖國 擬動用反恐手機追蹤定位技術監控確診者 迎戰新變種病毒 大陸密切觀察 維持動態清零 友嘉AI五軸機 奪台灣精品銀質獎 大陸新增21例本土確診 內蒙為重災區 #華航機師 #確診 #PCR #陽性 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世衛組織：Omicron是否傳染力更強 還有待釐清 05:022021/11/29 國際 迎戰新變種病毒 以色列鎖國 英、荷收緊管制 04:102021/11/29 財經要聞 雲林醫療奉獻獎 致敬防疫英雄 04:102021/11/29 地方新聞 大陸宣稱圍堵清零政策 避免95萬人喪命 04:102021/11/29 產業財經 《國際社會》Omicron進逼 佛奇：美國要準備好「盡一切所能」對抗 10:512021/11/29 財經 專‧家‧傳‧真－全球供應鏈 疫下創新物流模式 04:102021/11/29 專題周報 51歲男被鼠咬 確診漢他病毒 04:102021/11/28 地方新聞 兄弟單場4轟 喜收第2勝 04:102021/11/29 運動天地 新增10境外移入 這2國包辦7成確診病例 14:032021/11/28 生活 生活熱門新聞 預言Omicron成真 印度神童：4國疫情將大爆發 - 生活 華航機師傳確診 洛杉磯飛回台灣第5天PCR陽性 - 生活 板橋男超怨新北耶誕城 在地人厭世回應：根本撒旦城 - 生活 第16輪預約11／29開放 只供第2劑接種 - 生活 生土司一點都不簡單！職人工法讓你吃出儀式感 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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