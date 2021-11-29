國籍航空華航再傳機師確診，據了解一名機師從美國洛杉磯執行完勤務返台，入住諾富特防疫旅館隔離檢疫，在第5天時PCR陽性確診，目前相關有接觸的同班機組員已經遭到匡列。華航表示，詳細情形將由指揮中心統一說明。

Omicron強襲壓境 以色列率先鎖國 擬動用反恐手機追蹤定位技術監控確診者
迎戰新變種病毒 大陸密切觀察 維持動態清零
友嘉AI五軸機 奪台灣精品銀質獎
大陸新增21例本土確診 內蒙為重災區
#華航機師 #確診 #PCR #陽性 #新冠肺炎