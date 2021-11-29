觀察近10年大陸14個「雙萬」城市（常住人口超過千萬、GDP超過兆元城市）均實現人口增長，但近幾年卻呈現明顯差異。以北京為例，儘管常住人口增量仍有228.1萬，但勞動年齡人口（15至59歲）卻已較2013年縮水超過百萬人。反觀大陸中西部強省會迎來「黃金時代」，包含西安、鄭州、長沙、成都的人口增速分別達到52.97％、46.07％、42.64％、38.49％，西安更在2020年1年增長61萬，成為單年人口增量最多城市。

根據《21世紀經濟報導》指出，最近10年大陸14個「雙萬」城市包含北京、上海、廣州、深圳、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、天津、鄭州、西安、青島和長沙。當中有12個常住人口總量實現10％以上增長，其中增速超過30％的7個城市則是深圳、西安、廣州、鄭州、長沙、成都和杭州。

這7個城市中，有4個位於中西部，均是中西部的強省會。在產業遷移、行政區劃調整、低落戶門檻和相對低的生活成本共同作用下，這些城市迎來人口增長的「黃金時代」。