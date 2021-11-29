北市寧波西街、和平西路發生一起街頭持刀揮舞事件，在網路抖音出現50萬的點閱，引起警方關注，一度誤以為是行車糾紛，經調查後，發現李姓男子26日下午2車4人從宜蘭來台北遊玩，行經紅綠燈，後車錄下前車揮刀影片，錯把違法當有趣，警方依違反《社會秩序維護法》中無故攜帶刀械函辦。

26歲李姓男子，與高中學長、學弟4人分別駕駛2轎車，從宜蘭到北市萬華，行經寧波、和平交叉口，駕駛白車的李男從駕駛座車窗，手持黑色開山刀，在空中揮舞，錄影畫面還有「吆喝」聲，警方根據畫面，發現前一台貨車駕駛有開車門，疑似要下車，一度懷疑是有行車糾紛。

但前方貨車駕駛稱，沒看到手上持刀，警方認為前方貨車駕駛說法有疑點，但後方拍片駕駛稱，為了要衝高抖音點閱率，才會好玩上傳，不料，引起網友瘋狂轉傳，嚇得趕緊下架，但早已被警方關注。

警方通知李等人到案，釐清是否有車糾紛，最後確定只是為了「好玩」、「有趣」，上傳後驚覺事態嚴重，已經將影片趕緊下架，警方依違反社會秩序維護法，將李男函請法院簡易庭裁處。