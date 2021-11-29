影壇巨星周星馳擁有獨特幽默感，曾拍攝過多部經典喜劇，被封為「喜劇之王」，他也因此捧紅不少女演員，被他看中的「星女郎」都會聲勢看漲，在《新喜劇之王》中飾演「小米」的女演員景如洋，過去曾被封為「抖音第一美女」，被周星馳相中後，她更因驚人美貌爆紅。

景如洋外型出色，在《新喜劇之王》是第二女主角，飾演女主角鄂靖文的閨蜜，然而她甜美出眾的外貌卻豔壓女主角，讓網友忍不住直呼：「不記得影視劇裡的主角，但是女二號景如洋，卻把觀眾成功吸引了！」然而其實在拍這部片之前，景如洋只是直播平台的網路主播，還被譽為「抖音第一美女」。

景如洋的美清新自然，擁有不少粉絲。(圖/翻攝自微博)

景如洋當時參加周星馳電影選角的喜劇綜藝節目《星星美人魚》成功獲選，在電影《美人魚2》尬上一角，首度展露頭腳，2019年再度演出周星馳的新作品《新喜劇之王》，同年也參演電視連續劇《血盟千年》，人氣不斷攀升，她的不同造型扮相，也每次都令人驚豔。

景如洋不僅長得美，演技也十分精湛。(圖/翻攝自微博)

今年景如洋也有多部電視劇開播，包括《十二譚》、《月光變奏曲》、《沸腾人生》等劇，演技表現亮眼加上甜美氣質，也為她圈粉無數，前景一片看好。