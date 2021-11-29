4大公投案將於12月18日投票，高中生多數沒有投票權，但他們也想表達看法。台灣高中職學生自治聯盟發起高中生模擬公投，結果是「3好1壞」，「禁止萊豬」、「公投綁大選」及「珍愛藻礁」等3案都是同意票高於不同意票，僅「重啟核四」是不同意票高於同意票。

今年4大公投案中，第17案是「重啟核四」、第18案是「禁止萊豬」、第19案是「公投綁大選」、第20案是「珍愛藻礁」。台灣高中職學生自治聯盟發起高中生模擬公投，11月1日至4日進行投票，投票高中生人數高達1002人。

投票結果顯示，第17案「重啟核四」，同意票404票（占40.3％）、不同意票598票（占59.7％）；第18案「禁止萊豬」，同意票558票（占55.7％）、不同意票444票（占43.3％）；第19案「公投綁大選」，同意票527票（占52.6％）、不同意票475票（占47.4％）；第20案「珍愛藻礁」，同意票601票（占60％）、不同意票401票（占40％）。

台灣高中職學生自治聯盟主席、台南高中職學生聯合會會長梁朝勛表示：「我們發現各陣營在進行公投說明會時往往忽視掉青少年族群的聲音，也忘了下一個世代的主人是『我們』。」他強調，政黨在說明公投理念時，不可因「年齡」而忽視青少年的聲音，他們有能力、有想法，同時需要被支持、聽見甚至參與對話與討論。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，雖然高中生大多還沒有投票權，但這次公投的4大議題非常需要年輕世代的關注，不論是萊豬議題關乎著本土豬肉產業發展、國民食品安全與台灣在國際組織的關係建立；核四與三階選址緊扣能源正義與環境永續；公投綁大選也是台灣在公投年齡下降、門檻下修之後，國民重新來省思未來台灣應該透過怎麼樣的制度守護直接民主的實踐。」

張育萌進一步提出，「過去不論是能源、環保、食安、國際參與、投票制度，都未曾考慮過青年世代的聲音，而這次，學生自發關注並參與4項公投議題，讓公民和政治人物都不能再忽視世代正義的重要性，因為現在所決定的政策走向，都必須由目前的學生、也就是未來的青壯世代來承擔。」