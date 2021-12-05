國民黨立委蔣萬安今與立委賴士葆、林奕華、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人騎腳踏車宣講公投，連勝文受訪時痛批，民進黨豢養的網軍基本上就是「半獸人」，若不用公投給民進黨教訓，這些人會繼續為非作歹。
連勝文表示，民進黨豢養的網軍是「半獸人」，長得像人，但事實上內心根本是畜生一樣的野獸，是撐起民進黨政權最堅定的力量。
他怒轟，蔡英文政權就是靠一半人一半畜生的網軍撐起來，如果不教訓民進黨、不用「4個同意」來給民進黨警告，這些人會繼續為非作歹下去。
國民黨立委蔣萬安今與立委賴士葆、林奕華、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人騎腳踏車宣講公投，連勝文受訪時痛批，民進黨豢養的網軍基本上就是「半獸人」，若不用公投給民進黨教訓，這些人會繼續為非作歹。
連勝文表示，民進黨豢養的網軍是「半獸人」，長得像人，但事實上內心根本是畜生一樣的野獸，是撐起民進黨政權最堅定的力量。
他怒轟，蔡英文政權就是靠一半人一半畜生的網軍撐起來，如果不教訓民進黨、不用「4個同意」來給民進黨警告，這些人會繼續為非作歹下去。
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