植保機進行噴藥，來達到防治的作用，從10月開始有將近50為農民進行無人機奔要測試，將近50公頃的農地，效果顯著，接下來也會在明年1、2月開始進行大規模噴藥。(泰霖生物科技有限公司提供／吳建輝彰化傳真)

中興大學植物教學醫院院長莊益源副教授表示，荔枝春香越冬醒來時會往新梢方向去，空拍機從樹由上而下噴，使椿象接觸到藥劑的比例增加，大大增加椿象防治的成效。(吳建輝攝)

彰化縣荔枝種植面積約有1000公頃，是國內第5大荔枝產區，龍眼種植面積也有671公頃，也是國內第6大，因此每年農民飽受荔枝椿象蟲害，而明年中央取消收購卵片政策，彰化縣政府與中興大學、彰師大、泰霖生物科技與航見科技合作，開發全國首創無人機防治荔枝椿象，29日彰化縣長王惠美特地到社頭關心防治情形，希望透過產官學合作，幫助農民。

彰化縣長王惠美表示，過去這幾年果農受到荔枝椿象影響很大，政府也推出收購卵片及成蟲的政策，但接下來2022年農委會將不再收購卵片，因此縣府超前部署，邀集產官學一起合作，也感謝八卦山沿線的鄉鎮市農會幫忙測試，發現使用皂素不用使用農藥，也能有很好的成效。

王惠美說，過去使用人工噴灑藥劑，高的地方噴不到，而有些藥劑也可能影響環境，包括廢耕的農地也可能無法進去，因此透過植保機進行噴藥，來達到防治的作用，從10月開始有將近50為農民進行無人機奔要測試，將近50公頃的農地，效果顯著，接下來也會在明年1、2月開始進行大規模噴藥。

泰霖生物科技有限公司董事長張國庸表示，「泰椿象」是農委會核准免登記植物保護資，與彰師大、彰化埔鹽合作農場、泰林生技產學合作共同開發，主要成分是皂素、甲殼素、矽藻土等成份，皂素與甲殼素能溶解、侵蝕椿象的外殼，使蟲體死亡，矽藻土則可創造椿象不喜歡的環境，讓椿象不築巢產卵。

張國庸說，「泰椿象」與傳統農藥最大差異就是不會傷害蜜蜂等生態益蟲，也沒有刺鼻的農藥味，更不會影響土壤與水源，對人體無害，因此也能噴灑在公共區域也合適，中興大學植物教學醫院院長莊益源副教授表示，荔枝春香越冬醒來時會往新梢方向去，空拍機從樹由上而下噴，使椿象接觸到藥劑的比例增加，大大增加椿象防治的成效。