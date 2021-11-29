瑪格萊娜‧安德森(Magdalena Andersson)在上星期成為瑞典首位女總理，然而數小時後因政治分配不均而選擇自行辭職。但是在星期一的新一輪投票，安德森仍然以微弱優勢被任命為總理。

BBC報導，上星期，社民黨與綠黨組成新聯合政府，因為預算提案未能通過而陷入混亂，綠黨選擇出走執政聯盟，安德森為表示負責，在上星期四辭去總理職務。

主要爭議點在於，社民黨與極右翼的瑞典民主黨草擬了一份預算案，但是與瑞典民主黨對立的綠黨表示，絕不接受極右翼派所起草的預算，決定脫離聯合政府，這逼使安德森辭職。

周一再次舉行投票，瑞典議會349名成員中，101人投贊成票，75人棄權，173人投反對，雖然反對票比贊成票多，但是瑞典的政治體制是將棄權票也視為贊成，因此實際對比是176：173，安德森再次以微弱多數成為總理。

結果確認後，安德森的新政府可以運作到明年9月，屆時會遇到新一輪大選。

執政7年的洛夫文 (Stefan Lofven)總理，在今年6月遭到不信任動議的狙擊而下台，財政部長安德森成為新的社民黨領袖。