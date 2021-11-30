世界第一款活體機器人「爪蟾機器人（xenobots）」能自行繁殖

研製出第一款活體機器人的美國科學家說，這種機器人如今能以不像動植物的特有方式繁殖。

據CNN新聞網29日報導，研究人員從非洲爪蟾（Xenopus laevis）身上取出幹細胞，組成這種寬不到1毫米的機器人，並將它命名為「爪蟾機器人（xenobots）」。如今令科學家震驚的是，它竟然能自行繁殖。

研究人員是最初在2020年公開這種微團型機器人，而先前實驗顯示，它們能移動，集體合作和自行痊癒。而研製這種活體機器人的，是來自佛蒙特大學（University of Vermont），塔夫茨大學（Tufts University）和哈佛大學（Harvard University）韋斯生物啟發工程研究所（Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering）的科學家。

The world's first living robots, known as xenobots, can now reproduce — and in a way not seen in plants and animals, scientists say https://t.co/1IwKjZJS2W — CNN (@CNN) November 29, 2021

他們說，已發現與現今科學所知一切動、植物生殖都截然不同的生物繁殖新型態。身為塔夫茨大學生物學教授，以及新研究報告共同執筆人的李文（Michael Levin）說：「它令我感到震驚！」

他指出，青蛙蟾蜍有牠們繁殖的方式，但是當你把幹細胞從胚胎取出時，就賦予牠們設法適應新環境的機會。而牠們不但會想出如何移動的新方式，顯然也會想出如何繁殖的新方法。