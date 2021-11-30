高雄市楠梓區中油後勁宿舍區內陳姓女子，一早如往常至家門前為精心栽培的九重葛盆栽澆水，卻赫然發現擺放在紅磚人行道旁的5盆九重葛花盆不翼而飛，陳小姐見心愛的盆栽遭竊，憤而向警方報案。
警方調閱監視器，發現一輛可疑名車在現場停留許久，經循線查獲連嫌到案，連嫌坦承行竊，供稱半夜開車路過，被迷人的九重葛吸引，一時心動才會偷竊，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
陳小姐向警方表示，九重葛雖然是台灣常見的植栽花木，喜愛陽光充足排水良好的地方，每年8至9月花季時，紅色的花朵胭脂招展，花朵非常艷麗令人賞心悅目，但因照料上要非常用心，除了要控制土壤溼度外，更要經常修剪雜枝，所以即便到了11月，她照料的九重葛花朵仍綻放的非常美麗，小偷把自己盡心照料的花朵偷走，讓她非常難過及氣憤，一定要把竊賊捉出來移送法辦。
警方獲報後，開始調閱監視器，並積極調查比對，終於發現1輛進口名車的駕駛涉有重嫌，昨日循線查獲67歲連姓嫌疑人到案。
連嫌到案後坦承經過中油宿舍區內，看到該5盆花十分賞心悅目，便徒手將盆栽竊走，員警偵訊後依竊盜罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。
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