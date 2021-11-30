內政部長徐國勇今天在台南表揚「全國資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會」，他推崇，村里長和民政人員功不可沒，台灣今年經濟成長率6.09％，除了疫情控制得好，也要歸功於村里長，他說，將會從法制面研議，賦予村里長公權力尊崇定位，不影響兼職及事務費等。

內政部長徐國勇（左）今天到台南頒獎表揚績優村里長。（曹婷婷攝）

徐國勇者致詞表示，今年經濟成長率6％，國民所得提高，全台防疫做得好是關鍵，若是疫情無法抑制，經濟一定不好；台灣疫情嚴峻時，每天居家檢疫者最多超過6萬人，但醫務人員人手不足，這時得靠警察、村里長和民政人員付出，村里長在地方第一線默默奉獻，投入防疫工作，功不可沒。

他說，村里長和民政人員站在第一線很辛苦，尤其，村里長定位不明，總統蔡英文非常重視村里長地位，如何在法制面突破，讓村里長在服務以外，不影響現行制度下，可以兼職，薪水、里長事務費之間不用繳税，雖然有很多困難，但會往這方向努力突破。

徐國勇也表示，台灣2008年、2009年時，天天喊「保1」，今年經濟成長率卻達到6.09％，「這是不得了的數字」，他說，以國民所得及國家基礎來看，應是全球第一，今年國民所得應也會超過3萬美金，蔡總統幫忙先達成「633」。

今天共有430人獲獎表揚，其中，2人獲一等內政專業獎章，分別為三重區永春里長李聰平服務超過50年以及連任13屆屏東縣新埤鄉民代表會代表的張時田。