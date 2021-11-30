青少年BNT間隔12周可打第二劑 李秉穎曝原因

中央流行疫情指揮中心昨宣布建議青少年接種BNT第2劑，預計12月中旬後開打。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今說明，近來變異病毒不斷出現，台灣可能隨時有破網或有社區傳染的風險，且國際數據顯示，拉長兩劑間隔施打可能減少心肌炎發生率，因此決議繼續讓青少年完成第2劑接種。

李秉穎說明，目前建議青少年間隔12周接種BNT第2劑，理由是國外研究發現，兩劑間隔6到14周接種，並不會影響疫苗抗體和細胞性免疫，甚至有很多研究都發現疫苗間隔久，抗體反而變高。

他指出，根據加拿大和英國數據顯示，延長間隔不會影響抗體生成，還有可能減少第2劑心肌炎發生比率，但這是有限的數據，不是嚴謹的對照性研究，是否真的有相關性還未證實，但至少目前的數據「暗示」著可能減少心肌炎。

國外數據顯示，兩劑延長間隔後，第2劑發生心肌炎的比例相當於第1劑。因為有這些數據，因此建議青少年還是要完整接種，尤其現在變異病毒不斷出現，台灣還是有社區傳染的風險，應該讓青少年接種，才能建立完整的保護網。

但李秉穎提醒，青少年接種後應注意相關不良反應，尤其年輕男生在接種後28天內，如果出現胸痛、胸口壓迫感、心悸、心跳不規則、暈厥（站不住）、呼吸急促、運動耐受不良（沒有力氣爬樓梯），都是心肺功能疑似症狀，有這些情形都要立刻送醫。

李秉穎透露，根據國外資料顯示，青少年打mRNA疫苗間隔較長，第二劑發生心肌炎機率與第一劑差不多。