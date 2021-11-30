西濱快速道路清水段 大貨車撞前方板車再撞警車 15:162021/11/30 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在西濱快速道路警戒散落物，大貨車不慎擦撞警車及板車。（摘自「西濱公路回報網」／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路30日發生大車追撞事件，146.2公里南下清水段內線道因有散落物，當時警車戒備中，一台行駛內側大貨車因未注意前方狀況，向外線道閃避撞到前方板車，隨後再彈到內側道擦撞警車，幸無人員傷亡。 驚悚畫面曝光！台水工人敲水管施工 瞬間遭吸入管內重創不治 驚！屏東車站遭恐嚇 揚言挾持莒光號炸總統府 警鎖定IP 高雄水泥廠怪手司機遭活埋 疑拆除過程噴霧塔倒塌 高雄東南水泥廠工人與怪手「連人帶車」遭活埋 救出無生命跡象 #散落物 #撞警車 #內側 #清水 #前方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子租車酒駕行駛台東市區 自撞波及3車輛 15:282021/11/28 社會 屏東內埔離奇車禍 汽車擦撞後再撞民宅大門 18:482021/11/29 社會 近7旬老嫗逆向撞公車 一度受困車內 15:352021/11/29 社會 尖峰時刻貨車拋錨路中央 保大雙警人力推車百公尺解危 12:322021/11/26 社會 林口汽車暴衝「保齡球式」連撞等紅燈6車 3人受傷 14:442021/11/26 社會 3男釣蝦場嗨一整夜出事了！酒駕逆向猛撞小黃車頭凹陷釀4人傷 09:242021/11/29 社會 西濱10天2死車禍 機車騎士追撞大卡車 「插進後車斗」慘死 17:252021/11/29 社會 獨》高雄輕軌列車遭違規女騎士「輕吻」急煞 車上3乘客虛驚 13:262021/11/29 社會 國道1鼎金段3大貨車追撞塞滿車道 車流回堵10公里 13:052021/11/26 社會 驚險！休旅車誤踩油門直撞超商「玻璃全碎」店員驚逃死劫畫面曝 10:202021/11/28 社會 澎湖機車雙載死亡車禍 台中遊客57歲騎士自撞路燈亡 18:392021/11/28 社會 台南深夜爆槍響 毒品犯拒攔查狂逃 警開10餘槍逮人 23:592021/11/26 社會 警車採購案 和泰車最大贏家 04:102021/11/30 產業特刊 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光！台水工人敲水管施工 瞬間遭吸入管內重創不治 - 社會 高嘉瑜不忍開吉了！ 低調赴派出所提告恐怖男友傷害罪 - 社會 男方賴36萬聘金 準媳婦秒做1件事讓婆婆哭斷腸 - 社會 啦啦隊前國手狠殺房東 隊友揭4年前出狀況：殺人不意外 - 社會 真的不用努力了！鮮肉與大30歲女房東交往 爽住內湖豪宅吃米其林 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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