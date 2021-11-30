台61線西濱快速道路30日發生大車追撞事件，146.2公里南下清水段內線道因有散落物，當時警車戒備中，一台行駛內側大貨車因未注意前方狀況，向外線道閃避撞到前方板車，隨後再彈到內側道擦撞警車，幸無人員傷亡。

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