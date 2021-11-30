朝野陣營在中場休息時間，研擬最後攻防策略。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦主持政黨閉門協商，卻遭公布，因此拒絕再次協商。（謝明俊攝）

苗栗縣議會審查總預算案，國民黨團及反對黨縣議員在上周5的閉門協商會議中，一度達成相當協議，詎料，民進黨團總召陳光軒到了深夜突然在臉書上發文公布協商內容，嚴重破壞議事默契，因此，昨日進行總預算2、3讀會時，國民黨團決議不再協商，直接進行表決。

苗栗縣政府2022年總預算案，歷經分組審查會討論後，民進黨團提案要求刪除4千多萬元預算，國民黨團則提案全數通過，雙方存在岐異甚大，縣議長鍾東錦考量到議會和諧，因此，特別在26日分組審會，舉行閉門協商會議，邀請民進黨團及新綠議員等展開協商。

協商過程中，雙方議員歷經激烈論辯，但都能暢所欲言，綠營議員意見一一化解下，雙方達成協議後，綠營議員一度同意不再提出異議下，國民黨團同意讓反對黨議員在大會保留發言權利，希望在縣長徐耀昌最後一年任期中，可以讓縣府預算有最大的空間。

協商結束後，國民黨團原以為協商結果可以讓綠營議員滿意，詎料，當天深夜，民進黨團總召陳光軒竟然在臉書上發文公布所有協商內容，嚴重破壞議事默契和諧，讓國民黨團錯愕不已。

因此，29日的分組審查會聯席會議中，民進黨團及新綠議員們仍舊提案刪除預算高達4千多萬元，國民黨團則除了環保局檢舉獎金部分外，其餘提議全數通過。

昨日的2、3讀會，會議主席縣議長鍾東錦一起頭就表明支持縣府總預算，並且決定不再與在野黨進行任何協商，就是顧慮再重蹈上周5的覆轍，並且，鍾東錦以朝野雙方登記發言的人數太多，經過協調，縮減每人發言時間為3分鐘，發言完畢就直接進行表決，不再給民進黨團太多延遲空間。

昨日的會程中，民進黨團及親綠議員企圖想以程序問題干擾議事進行，但都被鍾東錦否決，最後順利以多數通過苗栗縣議會預算案。