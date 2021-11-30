在疫苗開發商莫德納(Moderna)質疑疫苗對Omicron病毒的有效性之後，歐洲股市周二早盤跌逾1%。

周二泛歐Stoxx 600指數早市跌5.76點或1.23%，為461.48點，指數來到近六周低位。德國DAX指數、法國CAC指數、英國FTSE指數在早盤皆下跌在1.1%至1.5%之間。

莫德納執行長Stephane Bancel在接受英國金融時報訪問時表示，現有的疫苗對抗Omicron新變種病毒的效果減弱，不太可能像先前那樣有效。

追蹤原油價格，石油股跌1.6%。銀行股跌1.6%，來到逾兩個月低點。

旅遊股跌1.1%。在Omicron病毒出現後，英國易捷航空宣布第一財季需求疲軟，周二股價幾乎持平。

當Omicron病毒上周首次出現在南非後，疫情敏感的板塊紛紛重挫，推倒歐洲基準指數在上周五大跌。

由於對新病毒缺乏新資訊，歐股在周一稍獲得緩解。但歐股預計在11月收跌3%。

義大利電信漲1.1%。義大利民主黨承諾讓聯合政府積極參與義大利電信的未來，讓美國KKR基金可能順利收購義大利電信。