因應國際原油及大宗物資價格上漲，且國內需求仰賴進口，為穩定國內民生物資價格，行政院今晚宣布，12月1日至明年3月31日，機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等4項關稅及貨物稅，確保國內物價穩定

國際原油、大宗物資及運費價格上漲，加上全球供應鏈瓶頸等因素，近期個別商品售價出現漲價，推升國內物價上漲壓力。行政院副院長沈榮津協調再提出強化措施，調降重要物資進口關稅及貨物稅，全力維持物價穩定。

行政院表示鑑於小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等國際價格大幅上漲，且國內需求仰賴進口，12月1日至明年3月31日，機動調降關稅及貨物稅稅率4個月，項目包括小麥現行關稅稅率6.5％，機動全免徵關稅；考量國際牛肉價格高漲，國內業者價格上漲壓力大，現行關稅稅率由每公斤10元，機動減半為每公斤5元。

汽、柴油部分，考量油品與民生及業者息息相關，現行汽、柴油貨物稅稅率分別為6.83元／公升、3.99元／公升，機動調降貨物稅每公升1元至5.83元／公升、2.99元／公升。此外，為平緩營建成本升高壓力，現行貨物稅稅率320元／公噸，機動減半至160元／公噸。

行政院表示，穩定物價小組今年10月以來已協調部會提出各項穩定物價作為，例如電價及桶裝瓦斯價格至明年3月底前不調漲；今年11、12月天然氣價格持續凍漲(電業用戶除外)。經濟部則協調各大量販店及連鎖通路業者設置抗漲專區，以民生必需的指標性商品為主。

另外，經濟部已協調中鋼、中鋁公開盤價，優先供應國內業者所需；農委會已建立農畜產品價格監控機制：持續監控批發市場行情變動及落實調配供應，強化產銷秩序。