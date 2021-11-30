民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11日投宿板橋某飯店，卻因男友發現她仍與前男友傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，甚至限制她行動自由。高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜明（12／1）上午10:30開記者會說明。

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