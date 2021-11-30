男友家暴還握有不雅片？ 高嘉瑜明10：30親自開記者會說明 21:182021/11/30 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委高嘉瑜。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11日投宿板橋某飯店，卻因男友發現她仍與前男友傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，甚至限制她行動自由。高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜明（12／1）上午10:30開記者會說明。 高嘉瑜遭家暴有徵兆？ 上節目空檔嘆「不想活了」 大鬧林秉樞母親靈堂？ 高嘉瑜前男友反擊：他劣行侮辱自己母喪 高嘉瑜傳遭家暴「打到全身傷」 傷勢疑曝光 綠營「邊緣人」情場跌大跤 高嘉瑜自曝：一直沒結婚打算 #高嘉瑜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高嘉瑜被打到全身傷不敢分手？友人曝實情：對方有2人私密影片 07:572021/11/30 政治 高嘉瑜驚傳遭家暴 男友自稱國安高層到處騙？國安會回應了 09:052021/11/30 政治 高嘉瑜遭家暴有徵兆？ 上節目空檔嘆「不想活了」 16:382021/11/30 政治 高嘉瑜傳遭男友痛毆 藍營女戰神聲援：施暴者都該被嚴厲譴責 12:012021/11/30 政治 高嘉瑜驚傳遭家暴 羅友志曝案情不簡單：她似乎早就準備好 17:222021/11/30 政治 高嘉瑜驚傳遭家暴 男友臉書提「喪母之痛」3點回應了 10:362021/11/30 政治 高嘉瑜遭家暴後臉書發聲 盧秀燕留言表達不捨：嚴厲譴責暴力 15:342021/11/30 政治 高嘉瑜傳遭家暴 知情人爆內幕反轉風向：前男友大鬧靈堂 17:132021/11/30 生活 高嘉瑜驚傳遭家暴 美女發言人語出驚人 18:502021/11/30 政治 高嘉瑜不忍開吉了！ 低調赴派出所提告恐怖男友傷害罪 15:552021/11/30 社會 傳遭家暴後首發聲 高嘉瑜「會勇敢」：希望不要再有下一個受害者 11:152021/11/30 政治 高嘉瑜遭男友施暴 鄉民女神喊快做這件事：否則對不起父母 12:352021/11/30 政治 港湖女神高嘉瑜驚傳遭家暴 民進黨立院黨團：希望她能早日走出陰影 12:132021/11/30 政治 政治熱門新聞 「論文門」轉折何來？2年5度法律攻防 蔡英文母校LSE不演了 - 政治 - 旺報 反駁「論文門」指控 蔡英文的律師說話了 - 政治 被問會不會選總統 彭文正曝一條件若達成：我慎重考慮 - 政治 男友家暴還握有不雅片？ 高嘉瑜明10：30親自開記者會說明 - 政治 3天前曾在電梯裡和高嘉瑜對談 鍾沛君想起嘆：我很難受 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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