施暴民進黨立委高嘉瑜的林秉樞無業卻有大筆存款，前台聯立委許忠信今天質疑，林秉樞財產來源不明，應是網軍頭目，林已是罪犯，而其財產來源不明，可能與犯行有關，呼籲檢察官有必要查明，以向社會交代。

許忠信今天在臉書表示，由林秉樞母喪捐花名錄前頭有三位他所熟識之台大公法知名教授可知，林讀中原大學與中央大學研究所時應是學公法（憲法與行政法），所以，其進政大政治所讀博士。

至於林秉樞未考上律師而戶頭已有2300萬台幣，他認為，鑑於遺產不大可能是現金，且林並無正式職業，所以其財產來源不明。此財產來源由捐花名錄中段都是所謂科技公司的董事長，與請辭國策顧問的詹志宏董事長相同，顯示林的工作及所得與電腦網路極可能有關係。

他說，再看該捐花名錄後半乃立委等政治人物，而政治人物近年不管藍綠皆利用「0粉」或「00黨網軍」對網路社群媒體中不利其主或不利其黨的言論留言漫罵，人身攻擊，羞辱對方，而不留真實姓名，卻達箝制言論之效，以此影響民意，政客獲得政治利益，網軍獲得經濟利益。

許忠信表示，高嘉瑜立委受毆打傷害與限制人身自由，林已是罪犯，而其財產來源不明，可能與犯行有關，「所以，檢察官有必要查明，以向社會交代」。