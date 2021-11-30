每條好漢身旁都有1隻蛇，也詳實標出各好漢的名字。（張毓翎攝）

每條好漢身旁都有1隻蛇，也詳實標出各好漢的名字。（張毓翎攝）

台南市鹽水區竹埔宋江館108條好漢的浮雕壁畫，3年前重新上漆，讓每個人物更加栩栩如生。（張毓翎攝）

台南市鹽水區竹埔宋江館在廟門兩旁刻了108條好漢，每條好漢旁都刻了1隻蛇。（張毓翎攝）

竹埔宋江館浮雕壁畫好奇特 108條好漢每條旁都刻了1隻蛇。

台南市鹽水竹埔社區「宋江陣」歷史悠久，早年居民集資興建「宋江館」，其廟門兩旁刻了108條英雄好漢浮雕， 3年前重新上漆後，不僅人物栩栩如生，每條好漢旁蛇的浮雕，也更加繽紛亮麗，引起人家注目。熟知廟內事務的魏清治表示，當初蓋廟時主祀神明指示，每條好漢旁都要刻1隻蛇，經後人維護，至今仍保存良好。

這座宋江館坐落於當地信仰中心張聖宮前，於民國66年由居民集資興建而來，除供奉宋江爺，也作為放置宋江陣兵器的處所。然而，隨著時間的推移，廟前製作108條好漢的浮雕壁畫，逐漸褪色、風化，2019年經一番整修後，其浮雕色澤更加顯著，引來路過的外地遊客議論，為何每條好漢旁都要特別刻1隻蛇？

魏清治是竹埔宋江陣裡的元老級一員，他說，這與張聖宮主祀「法主公」有相似的背景，民間流傳，古時候蛇精肆虐傷人，法主公為民除害，將蛇精收服，而108條好漢也會將蛇精收來後變成自己的軍隊部屬，也因為如此，每位參加竹埔宋江陣的人員，也都被規定不能吃蛇肉。

魏清治自豪地說，這座宋江館是「全省最讚的」，此外，108條好漢浮雕壁畫中，每條好漢旁都有1隻蛇的設計，其他地方看不到，這浮雕在其他宋江館尤為罕見，全台可能找不到第2個，因為要花很多錢，一般不可能蓋成這樣。

廟宇彩繪名家蔡龍進聽聞後，也驚訝直呼「不曾看過」，他說，現在宋江陣藝陣文化，隨鄉村人口外流，陷入傳承和延續的困境，未來想看到民間投入這麼多經費和時間，完成這樣一座精緻的宋江館，機率更是微乎其微。