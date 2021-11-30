台灣速食店林立，競爭相當激烈，而且不斷有新品牌加入巿場，為人熟知的像是麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、丹丹漢堡等等，皆有不同特色擄獲消費者的心。就有網友憶起曾在台灣紅極一時的溫蒂漢堡，貼文引共鳴，「40歲左右的國小都吃過」、「好懷念」。

一名網友昨(29日)在PTT上發文表示，他去日本玩的時候吃了溫蒂漢堡，想起當年在台灣曾經很夯，但當他想去吃的時候就倒光了，讓他不禁好奇「吃過台灣開店的溫蒂漢堡的人現在大概都幾歲了啊？」

貼文引起網友熱烈討論，釣出一票人共同回憶，「溫蒂薯球好吃，都吃不到一樣味道的」、「40歲，我好想念，嗚嗚嗚」、「34歲在家附近吃過，附近還有德州炸雞」、「小時候台中有，好懷念啊」、「之前說會再進來，沒下文了」、「奶昔超好喝」、「中壢溫蒂懷念的地方」、「我只吃過LA的，雙倍培根真的超讚」。

據了解，溫蒂漢堡成立於1969年，1985年進入台灣市場，由「吉盛食品股份有限公司」引進，後來不敵麥當勞、肯德基等同業競爭，大約於1999年底，位於台北民生社區圓環的最後一家分店歇業後，正式撤出台灣。