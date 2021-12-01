温嵐睽違5年將發行最新國語EP。誠利千代提供

温嵐推出最新單曲〈不和解〉。誠利千代提供

温嵐（Landy）睽違5年將發行最新國語EP，最新單曲〈不和解〉她以高貴、素雅的裝扮，氣質演出MV，不料拍攝過程飽嚐「驚魂記」，原來是劇組安排的鞦韆鬆脫，這是拍攝當天的第一個鏡頭，坐在半空盪鞦韆的温嵐唯美對嘴，卻突然被異物砸頭翻落，鞦韆其中一邊的鐵鍊直接掉下砸到她，温嵐餘悸猶存：「下一秒我已經在地上了，我第一個反應先摸自己的頭，沒有流血，就先安心，但當下眼前是一片空白，只覺得痛！」同事嚇傻趕緊衝上前為她急救冰敷，她才覺得頭不暈了，沒有大礙，導演基於安全考量立刻移走鞦韆，當她返回棚內發現鞦韆不見時，居然有點失落：「覺得有點可惜耶，女神都盪鞦韆，會正翻！」被團隊糾正：「妳要不要命啊！」

温嵐新歌〈不和解〉是首西洋風抒情大歌，她請到金曲大師鄔裕康量身打造歌詞，仰慕已久的彼此，首度攜手合作，鄔裕康還特別約温嵐出來面對面談心，深度地挖掘温嵐內心的故事。她也毫不藏私，跟鄔裕康述說過往的感情故事，「雖然我自己天馬行空的表達，但老師卻能抓住想要表達的內容。」大概只花了1週左右的時間，「老師就把歌詞的主架構都寫出來了，真的覺得老師非常非常厲害。」由於這首歌難度甚高，在詮釋時温嵐需要費很大力氣，光練唱時就像激烈運動般，「出了一身大汗！」她還想像自己是一具非常大管的發聲機，「肺活量大到爆！」

温嵐提到〈不和解〉要分享的就是「接受曾經自己的不完美，才能坦然面對之後的每一個決定。」她也認為這些人生的經歷成就現在的她，「是讓我前進變得更好的養分，因為原地踏步，是我覺得最恐怖的。」此外，〈不和解〉音域超高，「是到目前為止，我的作品裡面range最寬的。」又說：「低的部分很低，高的也非常高！」先前在錄製時，我自己也害怕唱不好，在跟製作人溝通後，老師特別降了半key，想讓温嵐比較好唱，但事後不管怎麼聽。温嵐就是覺得哪裡不對、不完美，「覺得降了半key的聲音，不足以支撐這首歌！」她求好心切，主動調回原Key重新配唱，她表示這首歌的真假音轉換真的很難，在錄製兩三次後，終於交出大家都滿意的作品，至於有沒有認真算過橫跨多少音階？温嵐幽默說：「是沒有認真算，但感覺應該超過我的身高了吧！」

温嵐沒想到拍攝MV居然讓她「永生難忘」，相較於〈早高瘋〉的變裝和舞蹈，〈不和解〉相對簡單許多，她只要在美美的在鞦韆上對嘴即可，當時導演特別在半空中，「加裝了一座很高的鞦韆，我需要踩兩個大木箱，才能上去，還有泡泡機跟人工造雪機。」但她踩上去後，發現重心其實沒有看起來穩，必須先由工作人員幫忙推，鞦韆才能擺盪，再加上中途換燈時，一聲巨響，温嵐竟然被砸到頭，讓團隊每個人都驚慌又心疼，在休息過後確認她平安無虞，導演才又重新開拍。